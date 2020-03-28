樹林分局與業者討論後，業者也同意配合警方防疫措施，避免疫情擴散。（新北市樹林分局提供／張睿廷新北傳真）

因應全球新冠肺炎疫情持續升溫，樹林警分局特別針對轄内大型連鎖KTV進行防疫勸說，業者經評估後表示願意縮短營業時間，配合防疫工作，以防止居家檢疫或隔離者趴趴走。

樹林區唯一1家大型連鎖好樂迪KTV，經樹林警分局派員勸說並評估後，報請總公司同意，願意配合新北市府防疫措施，自3月25日起主動縮短營業時間，原時段為10時至隔日6時，縮減為平日11時30分至隔日5時30分，假日為11時至5時30分，且實施人流管制，每間包廂容客量減低至6成（如5人包廂只限3人進入消費），也規定未戴口罩之客人不准入內，一旦發現違反規定之消費者，將主動通報警方及主管機關處理，全力配合政府之防疫措施。

樹林警分局表示，目前為新冠肺炎疫情高峰期，KTV等娛樂場所容易因群聚接觸造成疫情傳播，感謝轄內KTV業者響應防疫政策，配合暫時縮短營業時間，共同為防疫把關,避免造成疫情破口，另呼籲民眾不要違反相關居家防疫規定，否則最重將遭罰新臺幣1百萬元，得不償失。

另三峽警分局也特別針對轄内一家大型連鎖KTV進行防疫勸說，業者願意配合縮短營業時間及人數管控，另規劃警力在出入口過濾，防止居家檢疫或隔離者趴趴走，一旦發現違反規定者將依法通報裁罰，有效降低顧客群聚。

好樂迪三峽店自3月27日起營業時間改為13時至隔日6時且每間包廂嚴格總量管制，並於包廂口張貼律定容留人數，超過後即不能進入，每間包廂人數控管減半；總容留人數原訂容量減量，於接待大廳設容量總量管制，到達總量後即不再接待顧客。

業者為加強防疫措施，入場顧客需戴口罩、量體溫及手部消毒，若體溫達37.5度者則拒絕其入內消費；每間包廂使用完畢後及公共區域每小時均用酒精全面消毒，自助吧原從12時起供應改為18時起供應，以降低顧客群聚機會，避免疫情散佈。

三峽警分局分局長李建廣表示，新冠肺炎疫情高峰期，KTV等娛樂場所容易因群聚接觸造成疫情傳播，特感謝轄內KTV業者響應防疫政策，配合缩短營業時間及加強人潮控管等措施，共同為防疫把關，有效降低感染風險。

(中時 )