左起加購私房無錫排骨439元、開運筍絲東坡肉359元、極品蜜汁雙方199元。

新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣在境外移入確診案例暴增破百例後，不少民眾恐慌展開瘋狂囤貨，各大賣場泡麵、調理包、罐頭等被一掃而空。其實宅在家防疫可以吃得更美味，復興空廚研發的急速冷凍調理包，就像主廚到你家現煮一樣，現在推優惠團購組，口味多元價格更優惠。

新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣政府因超前布局，成為國際間防疫模範生。因境外移入病例連日暴增，中央流行疫情指揮中心宣布自3月19日零時起，非本國籍人一律限制入境，國人入境也需居家檢疫14天。指揮官阿中部長坦言疫情來到「最險峻的時期」，民眾配合政府也超前布署，減少出門採買或外食聚餐，改從線上購物與存糧，線上宅商機「疫」軍突起，像復興空廚冷凍調理包接單量暴增，多款人氣商品銷售成長令人驚豔，因應民眾防疫需求，現加碼推出優惠組合包。

有網友抗疫準備長期抗戰，又不想天天吃泡麵罐頭，兼顧營養的冷凍調理包放冰箱成了他狂推的首選，宅在家想吃拿出來解凍復熱，非常方便。

家住新北市郊區的陳小姐，就網購了一大箱復興空廚冷凍調理包，準備宅在家防疫大作戰。本身無交通工具的陳小姐，出入都靠大眾運輸，原本採買日常用品或食物就不太方便，近來公司為員工健康著想，開始實施遠距辦公。在家工作雖然自由，仍要比照上下班時間線上打卡，不能任意離家買東西，一人叫外送又不划算，網購就成了她填飽肚子的最佳平台。

最近她迷上復興空廚料理包，10分鐘復熱，美味立即上桌，跟主廚現煮的一樣，和市面上的料理包「死鹹味」大不相同。更讚的是口味多元，配飯、配麵或吐司都很搭，天天吃甚至午、晚餐接連吃，也不會膩，堪稱「五星級防疫宅料理」。

有感於防疫期間民眾外食不易，存糧需求增加，復興空廚貼心準備「美味三重奏」多款優惠組合，無論大家庭、小家庭或是單身小資族都很適合，還可在公司、親友團之間發起團購，一起湊到免運費門檻。

多口之家可選擇「超省闔家C大調」，A組大團購包含糖醋雞丁、泰式豚燒、塔香雞、紅酒牛肉、紅燒牛肉，20入原價1,800元，特惠價1,380元，約77折。B組大團購則有素食的百合猴頭菇、三杯鮮菇，以及咖哩牛肉、咖哩雞肉、香滷雞腿、梅干扣肉，20入原價2,200元，打76折只要1,680元，兩組都是「防疫佛心價」。現在上網購買加贈珠光亮面保冷袋（厚版），還可享優惠加購料理包，極品蜜汁雙方、私房無錫排骨、開運筍絲東坡肉都是空廚的口碑商品。

(工商 )