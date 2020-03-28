春天天氣多變化！因鋒面通過，北部及東北部天氣轉涼，北部高溫比昨日下降約10度，約23度。氣象局今早也針對桃園以南、台東等14縣市發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報，提醒外出民眾要注意。
中央氣象局預報顯示，昨晚到今日鋒面將會通過台灣地區，中部以北及東北部地區仍有陣雨甚至雷雨發生的機率，鋒面通過後東北季風增強，北台灣降溫較為明顯。
鋒面通過後冷空氣緊接南下，今天北部高溫明顯下降至23度，中南部中午高溫略降至26～28度。周六晚間到下周日(29日)清晨是這波冷空氣最明顯的時間，北部及東部低溫約在15～17度，南部則降至18～20度
東北風增強，今日上午起台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。
紫外線方面，今嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣，以及澎湖縣為「高量級」，其餘地區則為「中量級」。
至於民眾關心的空氣品質，今天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。
(中時電子報)
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