小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（28日）新聞重點。

【1】江啟臣提修憲案一讀過關

國民黨立委江啟臣接黨主席後，推動公民權下修至18歲，日前在立院提出《總統副總統選罷法》、《公職人員選罷法》修正草案付委後，昨趁329青年節前夕再提出《憲法》增修條文增訂第一條之一草案，並完成一讀，送交修憲委員會審查。他強調，與其讓年輕人在體制外抗議，不如成為代議士，共同建構國家的未來。

【2】從總統到名嘴 他7年恐嚇150人

高雄62歲謝姓男子，自2013年起，狂寄15封恐嚇信給媒體、總統府、立法院、法務部等單位，揚言要在超商飲料內注入氰酸鉀，或是要在飛機上放置爆裂物、用汽油彈燒死總統、行政院長等官員，恐嚇超過150名藍綠政治人物及名嘴。警方專案小組循線將謝男拘提到案，檢方複訊後認為他涉犯恐嚇罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，27日向新北地院聲請預防性羈押獲准。

【3】武漢民眾領骨灰 大排長龍5小時

在新冠疫爆發逾2個月後和中國傳統祭奠先人節日清明到來之前，湖北武漢近日開始允許死者家屬前往殯儀館領取骨灰。武漢多個殯儀館和公共墓地都出現大排長龍的現象，一些逝者親屬需要等5至6小時才能領到。

【4】雲朗 老爺 凱撒 3飯店自救 合撒上億送員工

新冠肺炎衝擊觀光業，國內飯店業者啟動規模最大自救行動，雲朗、老爺及凱撒三大飯店集團打破門戶之見，合撒超過1億元，鼓勵員工在三大集團旗下30家飯店消費，並霸氣喊出「不裁員、不減薪、不放無薪假」的三不，要靠自助及互助，捱過這波疫情難關。

【5】飛蛾入靈堂 疑香魂歸來 辛龍感覺劉真還在

44歲「國標女王」劉真22日病逝，追思靈堂設在台北龍巖會館，老公辛龍每天早上準時報到，陪伴摯愛走完最後一程，據民間習俗，27日劉真做頭七，晚間近9點時法師與劉真父母前往靈堂會合進行法會，預計誦經至晚間11點，早上10點多就到靈堂的辛龍，昨守著愛妻逾12小時；值得一提的是，晚間8點多有飛蛾飛進靈堂，據民間信仰代表逝者回來探訪家人，引起現場一陣驚呼。

(中時電子報)