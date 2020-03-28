全球新冠肺炎疫情嚴重，義大利單日暴增969死亡、紐約造臨時太平間，台灣最近確診的案例多市境外移入，僅零星幾個本土，PTT尚有網友指出，台灣排名68名是否守住了？引發熱議，別高興太早。

有網友在PTT上發文表示，截至27日0時27分，台灣新冠肺炎的確診數為252例，在全球排名第68名，甚至被總人口數較少的紐西蘭超車。原PO也指出，確診數比台灣少的，澳門是因為本身人口少；柬埔寨和越南則有可能是蓋牌。

貼文曝光後，引發網友熱議，「低調」、「以台灣為榮，但別太自大」、「別高興太早，至少要撐過兩個月再說」、「國際疫情嚴重，台灣也很難不受影響」、「清明才是考驗點之一，想沒事的今年就延期，明年再去，祖先也不希望你出事」、「這波還要撐到四月中」。

後來也有網友回應，關於越南、柬埔寨的是否蓋牌，不應該這樣子說，「越南真的有一套，SARS之後台灣還有派人去了解他們的做法」、「越南管控很嚴格，不會輸台灣」、「越南嚴厲多了」。

(中時電子報)