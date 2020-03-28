【1】英相強森確診 女王健康

全球新冠肺炎疫情延燒，英國首相強森27日發推特，表示自己確診新冠肺炎，目前已正在自我隔離，正在家工作。而白金漢宮對外表示，伊麗莎白女王最後一次與強生見面是在3月11日，女王的身體仍然很健康。

【2】與習討論疫情 川普：將與陸合作抗疫

川普27日在推特上表示，剛才結束與習近平之間的通話，討論關於正在全球肆虐的新冠病毒的相關「大量細節」，陸方已經歷疫情且有深入瞭解，我們正緊密合作。

【3】美確診破10萬 川普簽2兆美元紓困案

美國新冠病毒確診人數超過10萬人，成為全球確診病患最多的國家。在美參眾兩院通過通過2兆美元（約新台幣60兆元）紓困方案後，川普已簽署這筆規模史上最大的紓困法案，並在簽署前表示，「美國遭到無形敵人的重擊」，且法案生效後美國經濟會有「巨大反彈」。

【4】義大利新增969死亡 創單日最高

義大利於台灣時間28日凌晨新增確診5909例、死亡969例，累積確診數86498例、累積死亡9134例，累積確診數超越大陸，成為世界第2。

【5】挺台外交成法律！川普簽台北法案

美國總統川普27日簽署簡稱「台北法案」的台灣友邦國際保護及加強倡議法案，該法案要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並尋求機會進一步增強與台灣經貿關係。

(中時電子報)