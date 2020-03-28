印度一名70歲老翁日前過世後，被檢查出感染新冠病毒；他過世前不僅將病毒傳染給19名親友，還曾參加了大型宗教活動，導致附近20個村莊約40000人被迫隔離，成為超級傳播者。

據《BBC》報導，70歲的辛格（Baldev Singh）是一名居住在印度北部旁遮普邦（Punjab）的錫克教傳教士，他造訪義大利、德國後返回印度，又接著參加了錫克教相當盛大的Hola Mohalla節活動，為期6天，每日參加人數至少有上萬人。

辛格去世一周後，共有19名親友篩檢新冠肺炎結果為陽性；政府一名相關人員說：「到目前為止，我們已經找到了與他直接接觸的550人，而且這個數字還在增加；我們已經封鎖了他居住地區共15個村莊。」之後相鄰的5個村莊也馬上封鎖，共約40000人受到影響。

報導指出，這已經不是印度首次大規模隔離，北部地區著名的紡織重鎮比爾瓦拉（Bhilwara）；印度政府日前已宣布鎖國21日，不過期間民眾可自由出門，購買食物、藥物等民生用品。

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(中時電子報)