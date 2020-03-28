高雄市長韓國瑜日前偕3名副市長為前立法院長王金平祝壽吃火鍋。對此，有媒體就表示，前立法院長王金平願意在此時放下和韓國瑜的恩怨，和韓國瑜吃火鍋，更出手相助韓國瑜渡過罷免難關，王此時鼎力相助無疑是雪中送炭。

身陷罷韓危機的韓國瑜26日在鳳山宴請農漁業要角的百人餐會，遭質疑密宴幹部，並形容與反制罷韓有關。高巿府27日回應「不應萬事扯罷免」，韓國瑜是為農漁民拼市政，傾聽地方民心，拚疫情紓困。

對此，港媒《中評網》認為，這場活動能成，王金平是居中要角，王金平此時願意放下恩怨，協助韓國瑜渡過罷免難關，也是履行王金平要支持韓國瑜做好市長的承諾，但要是韓國瑜真被罷免成功，王金平也不至於被落入不幫忙的罵名。然而，地方派系雖看在王金平的面子上，協助幫忙舉辦餐會，可是對韓國瑜當高雄市長以來的表現，他們是頗多微詞，畢竟韓才當市長，就跑去選總統，讓高雄基層面對高雄人民最強烈的反彈情緒，有苦難言。既然現在韓國瑜回到高雄，那就好好做個市長，不要再讓這群當初相挺的地方人士失望。

(中時電子報)