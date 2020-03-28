先前才被富邦勇士釋出的2008年NBA選秀探花梅約，由於突然現身大陸上海，引發他可能加盟遼寧隊取代「舔耳哥」史蒂芬森的謠言，27日卻遭《遼沈晚報》記者高鵬狠狠吐槽這是假新聞，高鵬甚至爆料大陸CBA取消賽季可能性很大！

梅約曾因違反禁藥規定，遭到NBA禁賽兩年，上個球季加盟SBL達欣，接著前往大陸NBL湖南勇勝效力，本季則在富邦勇士打球，卻因東南亞職籃(ABL)無限期停賽，而遭富邦釋出，接著突然現身上海，傳出有望加盟某CBA球隊。

高鵬透在微博表示，「對外籍入境的限制，對CBA的影響是非常大的，現在沒回來的外援估計就短時間內回不來了，所以最終取消賽季的可能性已經越來越大，遠超用全華班打比賽的可能，所以在這個時候，還能編出有俱樂部要簽外援的新聞，簡直就是智商題！」

目前包含外籍教練與洋將，共有26人尚未返回CBA球隊，其中遼寧隊史蒂芬森與巴斯都沒回來，或許梅約真有可能取代史蒂芬森的外援位置，但隨著CBA復賽日期一延再延，以及大陸暫停開放外國人入境，CBA確實該考慮取消賽季了。

(中時 )