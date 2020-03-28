大陸央視新聞用戶端28日報導，大陸駐捷克大使館發言人，就媒體炒作從大陸公司採購的新冠肺炎病毒快速檢測試劑盒，錯誤率高達80％問題稱，捷克方面已做出澄清，是捷方人員使用方法不當造成。

有媒體質疑，近日，捷克摩西州衛生官接受捷克廣播電台採訪表示，從大陸公司採購的新冠肺炎病毒快速檢測試劑盒錯誤率高達80％，要求大陸駐捷克大使館置評。

大陸駐捷克大使館回覆稱，已注意到上述報導，並立即著手向有關方面了解核實情況。關於媒體所稱的問題，捷克防疫工作負責人、衛生部副部長、流行病學專家普利姆拉已作出澄清，指出所謂80％錯誤率的說法是不正確的，該檢測是指向性檢測，如果要確診，還需進行PCR檢測。

大使館指出，捷克第一副總理兼內政部長哈馬切克也表示，有關情況是由於捷方人員使用方法不當所造成。大陸相關公司亦就此作出澄清，並提醒捷方，檢測時須嚴格按照有關說明規範操作。病毒無國界。陸方願同包括捷克在內的國際社會交流分享疫情防控經驗，共同抗擊疫情，維護全球和地區公共衛生安全。

據悉，

中國積極援助外國防疫，試圖掩蓋病毒輸出國的惡名，西班牙和捷克都向中國採購快速檢測試劑，沒想到爆出準確率只有20％到30％，捷克科學院於是轉向台灣中研院，尋求防疫合作。

大陸製快速檢測試劑出狀況，先是西班牙26日指其準確性低於30％，已經下令停用。大陸駐西班牙大使館26日立刻在推特上推文說，西班牙購買用於快速診斷新冠肺炎病例的試劑盒是向無證公司購買的。同時保證，大陸政府和阿里巴巴集團捐贈西班牙的醫療產品，不包括易瑞生物公司提供的產品。

無獨有偶，捷克接著又傳出大陸製15萬份快速檢測試劑經測試後，發現假陽性和假陰性的出錯率高達80％。為此，捷克科學院院長札日曼洛娃26日與中研院長廖俊智進行視訊會議，洽談快篩試劑合作與研究事宜。

(中時 )