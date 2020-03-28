當假警察遇上真警察，這下GG了，台南市警三分局黃姓偵查佐6日深夜下班返家時，在北汕尾路遭人逼車，對方一下車即佯稱是刑警，持槍抵黃員頭部喝令趴下，黃員表明同是刑警身分，歹徒見狀支吾其詞落荒而逃，警三分局27日將嫌犯阿瑜逮回，依照妨害自由、妨害秩序與槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

31歲的阿瑜擔任保全工作，平常喜歡玩生存遊戲，卻因此愛假扮警察，車上經常攜帶玩具槍。他6日深夜開車行經北汕尾路，遇上黃姓刑警超車，心有不甘，先逼停黃員汽車，再上前假扮警察，佯稱盤查。

阿瑜一下車便稱自己是台南市三分局刑警，汙賴黃員開車時從車窗丟出1支針頭，被他看見，還掏槍抵住黃員頭部，喝令趴下接受盤查。

阿瑜沒想到盤查的竟是正港的三分局黃姓警員，且正借調服務偵查隊，黃員回稱自己也是三分局警察，他心中一懍，支吾其詞，藉故落荒而逃。

黃員隨即回報隊部，得知自己弟兄被「弄」，警方當然不罷休，立刻展開搜捕這名假警察，27日持拘票將阿瑜逮回，發現他車上還有長、短槍用的子彈各1發，1把克拉克玩具槍，另外還收藏警察制服與警帽、警察階級章，甚至有霹靂小組的徽章與假警徽。

阿瑜落網坦承假冒警察行使職權，警方依照妨害自由、妨害秩序（僭行公務員職權罪）與違反槍砲彈藥使用條例，將他移送台南地檢署偵辦。

(中時 )