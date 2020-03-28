玉山又下雪了，今晨積雪0.5公分。（圖/氣象局玉山站提供）
玉山又下雪了，今晨積雪0.5公分。（圖/氣象局玉山站提供）
玉山下雪。（圖/氣象局玉山站提供）
玉山下雪。（圖/氣象局玉山站提供）

玉山站今晨7時05分開始下雪，8時25分停止，積雪0.5公分。

(中時電子報)

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