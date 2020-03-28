玉山又白頭！ 今晨降雪0.5公分 08:392020/03/28 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山今晨7時降雪。（圖/氣象局玉山站提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山又下雪了，今晨積雪0.5公分。（圖/氣象局玉山站提供） 玉山下雪。（圖/氣象局玉山站提供） 玉山站今晨7時05分開始下雪，8時25分停止，積雪0.5公分。 (中時電子報) #玉山降雪 #積雪 #0.5公分 #玉山氣象站 #生活 #天氣 #下雪 #白頭 #玉山 也許您會感興趣 推薦閱讀 中鋼配息0.5元 百億環保工程啟動 01:192020/03/24 財經要聞 鑽20餘公分鐵窗縫逃逸 6越南偷渡客如練軟骨功 13:552020/03/24 社會 科妍配發現金1.3641元、股票0.5元 21:502020/03/24 財經 竹市3＋5方案 營建、旅館同受惠 04:102020/03/25 產業．科技 武漢包機第二批返台112人 今晨宜蘭檢疫所出關 08:562020/03/25 社會 楠梓電公告減資10％ 擬配現金股利0.5元 19:302020/03/25 財經 陳敬宣群模在旁變凹字 把矮當特色 04:102020/03/26 娛樂新聞 《股利-電機》宏佳騰去年EPS 1.98元，擬配股、息各0.5元 11:082020/03/26 財經 新興航運擬配發現金股利0.5元 首季有機會因油輪享獲利 17:342020/03/27 財經 2019 EPS出爐－新興0.15元 配息0.5元 04:102020/03/28 證券．權證 生活熱門新聞 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 台大索中研院確診足跡遭拒 深夜發文請衛福部公開 - 生活 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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