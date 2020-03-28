警政署長陳家欽，被檢舉假造公文非法任用祕書幕僚人員，破天荒被內政部政風處依偽造文書罪嫌，將他函送台北地檢署偵辦。內政部強調，全案是政風處調查，部長認為不宜干涉；陳家欽回應，個人光明磊落，絕無不法。但北檢審核認為，原函送內容所指事證不具體、程序不完備，退回內政部政風處再詳查。

對此，一向對警界相當關心的國民黨立委葉毓蘭也提出她的看法，葉毓蘭表示陳家欽過去是她的同學，過去陳家欽在台灣許多刑案設貢獻良多，但是這次引發的爭議，葉毓蘭認為現在媒體上許多的攻擊、批評，都有些政治上的操作，報導描寫得繪聲繪影，彷彿記者就在現場，這些葉毓蘭認為都是相當奇怪的。

但是葉毓蘭也表示，警察基本上是執法者，自己也要遵守法律的規範，而陳家欽事件中關於長官提升手下的機要人員，葉毓蘭認為這都是相當常見的事情，當然一些行政作業上的疏忽是可以避免的，不過她還是提醒所有的警察同仁，遵守酒駕的規範，在飲酒後不要進行駕駛等行為，以免一失足成千古恨。

(中時電子報)