高雄巿長韓國瑜26日與農會餐敘，卻遭質疑密宴幹部，並形容與反制罷韓有關。高巿府27日回應「不應萬事扯罷免」，韓國瑜是為農漁民拚市政，拚疫情紓困。不過，據港媒報導，這場與農漁會餐敘不會是最後一場，據悉，韓30日還要赴阿蓮高雄海線跟農漁民業者餐敘座談。

高雄市府日前買單宴請農漁會幹部百人餐會，遭質疑似乎想透過固樁農漁會系統來反制罷韓。但高市府表示，韓國瑜舉辦餐會，是為聽取基層農漁民幹部心聲，並宣導農漁民紓困貸款，外銷達標獎勵辦法，並預先設法媒合國內農漁產品上架通路，以保障農漁民權益，穩定產品價格。

對此，港媒《中評網》報導，這場餐會僅是韓國瑜跟農漁業界要角｢搏感情」的第一場，韓國瑜30日晚間還要赴阿蓮高雄海線跟農漁民業者餐敘座談。據聞，這場餐敘幕後最大推手是前立法院長王金平，王願意放下恩怨出手挺韓，主要也是不脫王曾說過要支持韓做好市長的承諾。

(中時電子報)