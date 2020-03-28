到現在還遲遲沒有公布兩名確診新冠肺炎球員姓名的湖人，28日總算傳出讓湖人球迷相當安心的消息，「一眉哥」安東尼戴維斯接受《洛杉磯時報》記者甘古利電話專訪表示，自己先前接受檢測的結果呈現陰性，也就是確定排除感染新冠肺炎了。

目前湖人共有5人公開澄清並未確診，除了安東尼戴維斯，包含麥基、杜德利、庫克與卡魯索也都表達自己檢測呈現陰性，一眉哥表示，當籃網宣布陣中4名球員確診之後，他馬上知道湖人全隊也會接受檢測，畢竟部分患者可能無症狀。

「從開始接受檢測，我的身體就感覺不錯，到現在仍一樣，但我知道這並非代表我沒有感染，直到結果出爐我才安心了，」安東尼戴維斯說，「我昨天看到美國成為全世界確診案例最多國家，感覺有點措手不及，我只能盡可能保持安全。」

安東尼戴維斯更暗批美國總統川普的無能，「這很明顯是場悲劇且具強大破壞力的消息，無論是NBA球員與其家庭、或是全世界每個人都感到悲傷，很多人分享他們對抗疫情故事，這打開了人們的眼睛，畢竟太多人根本不清楚嚴重性。」

(中時 )