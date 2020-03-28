新冠肺炎疫情持續延燒，台灣防疫指揮中心為防疫情擴散，對違反居家隔離、檢疫、自主健康管理的民眾，零容忍祭出裁罰，據行政執行署統計，目前為止，全國各縣市共裁罰275案，其中82案已繳清297萬元罰鍰，12案逾期未繳，更扯的是，台中一對不遵守居家檢疫遭裁罰30萬元的夫妻， 竟在罰單繳費期限之前落跑出境，行政執行署已向法院聲請限制出境獲准。

據了解，這對夫妻回國後，進行居家檢疫，但2人仍外出遭到警方與衛生局查獲，因此各被裁罰15萬元，共30萬元，依規定，罰款必須在30天內繳清，不料這對狡詐夫妻，趁著繳納期限之前，偷偷買飛機票搭飛機出境，衛生局事後通知繳納款時找不到人，經移送行政執行署強制執行，查後才知2人在台灣名下根本沒財產，而且早就落跑。

執行署為此仍向台中地方法院，對這對夫妻聲請限制出境獲准，只要他們依入境就強制執行，未繳清罰鍰前不得再出境。

為防止類似遭罰落跑情況，衛福部本月23日已緊急發函通知各縣市衛生主管機關，將裁罰日數從15到30天，縮短為7天，逾期就移請強制執行。

(中時電子報)