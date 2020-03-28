NBA停賽至今超過兩周了，勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)本周四在IG直播與白宮衛生顧問佛奇(Dr. Anthony Fauci)對話，柯瑞詢問佛奇，到底NBA何時才能復工？

佛奇回答：「我們必須讓持續上升的感染人數曲線開始反轉下滑，才能考慮復工。就像中國那樣，他們的曲線已經下降，開始逐步回歸正常生活。唯有如此我們才能鎖定個別病例，避免醫療系統被大批感染者淹沒，眼下紐約就面臨這樣的困境。」

大陸的職籃CBA原定於4月2日復賽，因為外援和防疫問題又要延到5月。估計NBA復賽肯定更晚，美國新冠感染人數突破10萬大關，成為世界最大疫區，其中紐約州就有4.5萬人，感染者曲線仍在急速上升。

如果身體出現類流感症狀(發燒、痠痛、咳嗽)，佛奇說：「你最該做的事是待在家中，而不是跑去急診室感染更多的人。用電話聯絡醫療機構，看看是否能夠獲得(新冠肺炎)檢測。」

前美國總統歐巴馬(Barack Obama)也在柯瑞IG留言打氣。有球迷打趣說，如果NBA比賽必須保持1公尺社交距離，那柯瑞就天下無敵了，因為大家只能投三分球和罰球而已。

(中時電子報)