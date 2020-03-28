美國之音28日報導，大陸兩項研究顯示，有高達14％的新冠病毒感染者康復後，再次檢測呈陽性，即通常所說的「復陽」。公眾擔心，這些再次檢測呈陽性的新冠肺炎康復者是否會成為新的傳染源頭。病毒專家說，複檢陽性並不意味著再次感染病毒。同時質疑檢測手段和方法的可靠性。

報導稱，近日，武漢同濟醫院發現，在對147名治癒出院患者的隨訪中，有5人在康復後再次檢測呈陽性，所謂復陽率約3％。同時，廣東省疾病預防控制中心研究發現，有高達14％治癒患者，隨訪中再檢測呈陽性。

此前，大陸輸入病例數量不斷增加，以及可能尚未出現任何症狀的病毒「沉默攜帶者」，已經引起公共衛生專家警覺。這兩項研究沒有對這些治癒後「復陽」患者出院後，是否會傳染他人給出結論，消息加劇了國際社會對於大陸可能面臨疫情二次爆發的擔心。這兩項研究也引發對核酸檢測是否可靠的再次質問。

美國之音報導，美國病毒學專家、馬里蘭大學醫學院病理學教授趙玉琪認為，從目前公布的研究和資訊來看，不能稱其為「再感染」，也就是民間所謂的「復陽」。他從診斷測試、免疫學，以及病毒學的角度，對此做了分析和解釋。

首先，從診斷測試的角度來看，要稱其為再感染，需要證明患者最初檢測呈陽性，然後呈陰性；並且使用同一類型的臨床樣本，進行相同的診斷測試，再次呈陽性。如果使用不同診斷測試方法，即使用於相同的檢測目的，也可能會產生相互矛盾結果。

趙玉琪指出，這兩項研究中康復病人再檢測呈陽性的原因，還有一種可能：由於核酸測定具有超級敏感性，樣本交叉感染也會導致「虛假陽性」結果。那些重新檢測呈陽性的人，沒有人能夠傳染其他人這一事實，支持他的推斷。

醫學專家就核酸測試對康復患者再次檢測的可靠性，也提出質疑。武漢同濟醫院院長王偉醫生對媒體表示，這些康復患者也有可能是此前的檢測結果有誤而顯示陰性；畢竟「核酸測試的準確率為30％至50％」。

趙玉琪認為，從病毒學的角度來看，新冠病毒再感染不太可能發生。不是說絕對不會，在極少數情況下，新冠病毒可能會發生基因變異，從而改變感染途徑。但現在沒有任何證據表明有這種情況。

趙玉琪解釋，一般來說，受感染的患者將在最初感染幾周後，產生針對病毒感染的抗體。 一旦抗體產生，至少能在相當長一段時間內，防止同一病毒再次感染；這段時間通常不是多少天、而是好幾年。

(中時 )