英國情侶抱怨在台檢疫如同住監獄，引起討論，指揮中心昨宣布，此事影響我國國際形象、防疫工作執行，因此將不給防疫補償金，對此台大法律系教授李茂生表示，台灣是法治國家，中央不改打臉自訂法律。

台大法律系教授李茂生在臉書PO文表示，不是要筆戰，更不是為反對而反對，而是在法言法，台灣自詡為法治國家，補償辦法規定「只要接受隔離且未違反法規或通知書上所列防疫措施者，皆可向地方政府請領補償金」。並沒有限定被隔離原因、國籍，只要未違規就能申請。

李茂生指出，如今英國情侶向媽媽抱怨、媽媽訴諸媒體、損傷臺灣國際形象，在尚未申請的情況下，「中央」就先說不予補償了？

李茂生表示，他聽到英國人的抱怨、看見收容所環境及所支付的費用後，當然也很氣憤、覺得這位女士不知好歹，但法律就是允許申請，中央只能請地方政府，嚴格審查找出違規事實，盡量不予以補助（應該很難），因為讓我國形象受損並不是違規。

李茂生說，下這種指導棋，雖然不妥，但仍符合我國慣例，不過若是「中央帶頭打臉自己所訂的法律，則萬萬不可」。啊，我說錯了。現在是非常時期的例外狀態，主權者可以恣意懸置任何法律，實現朕即法律的定律的。「你不可以質疑你的神，因為神就是真理。神愛世人，質疑神就是害了世人。對不起，我錯了。」

(中時電子報)