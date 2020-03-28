瘦子回應謝和弦發文。（圖／翻攝自chord0415 IG）

在 Instagram 查看這則貼文 謝和弦R.chord（@chord0415）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 26 日 上午 8:56 張貼

歌手謝和弦昨(27日)凌晨開直播，過程中疑似自曝有大麻，最後在女友莉婭和謝和弦父兄報警下，將謝和弦送醫治療。而他昨出事前分享自己私訊朋友，喊著：「我要去抽大麻」，原來該人就是頑童MJ116的成員瘦子，瘦子稍早發文回應：「你不用在這邊跟我發病，我不吃這套，我不會陪你在網路上瘋」。

昨謝和弦在直播中疑似自曝家中有大麻，說完後還不斷狂笑，令人擔心他的狀態，女友莉婭後來傳出趁機打電話給謝和弦位在埔里的爸爸和哥哥，兩人先是報警，之後一起將謝和弦帶上救護車送醫，而謝和弦當下態度從容，沒有太大情緒。

而謝和弦昨在IG分享一則截圖，他對朋友瘦子說：「去談戀愛啊」，對方回：「下次當著我的面講吧」，接著謝和弦回應：「哈哈，輸贏，哩萊哩來，我要去抽大麻」。對此，瘦子語氣痛心憤怒的回應：「別把自己越活越回去了，一個30幾歲的人在那邊跟我喊輸贏，笑了，算是蠻久沒被問過了，想想還有年輕人叫你聲哥的叫你老師的，你媽的配的上嗎？」

瘦子更說，因為把謝和弦當朋友所以給個忠告：「按時吃藥」，更指：「不是不負責任當個瘋子到處標事頭，叫做自己，叫真，如果脫下社會包袱跟面具後的你是這個德性，那我只能說你真正的『自己』，也不怎樣嘛，最後一次了，按時吃藥，早點睡覺」。

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(中時電子報)