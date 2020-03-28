美國新冠狀病毒感染確診病例數快速攀升，加劇投資人對美國經濟情勢的擔憂，周五美國股市急挫，結束連續三天大漲的升勢。

美國的新冠狀病毒感染病例已超過中國和義大利，在全球排名第一。根據約翰·霍普金斯大學調查，截至目前為止，美國的確診人數已超過10萬人，短短3天感染數即增加一倍，累計死亡病例為1,544人。英國首相強森的新冠病毒檢測結果為陽性，亦為市場帶來壓力。

周五收盤，道瓊工業指數重挫915.39點或4.06%，為21,636.78點。標普500指數大跌3.37%，為2,541.47點。那斯達克指數跌3.79%，為7,502.38點。

受惠於美國政府提出2兆美元紓困振興方案，以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的打擊，以及聯準會祭出史無前例的寬鬆措施，標普500指數本周大漲10.2%，創下2009年來單周最大漲幅，惟與2月觸及的高點相比仍下跌約25%。

道瓊指數本周上漲12.8%，創下1938年來最大單周漲幅。

周五標普500指數11大類股中，能源股指數隨油價重挫6.9%，跌幅最大。受美債殖利率下跌影響，銀行股指數大跌4.6%。

達美航空、美國航空與美國聯合航空跌幅介乎6%～11%，美國財政部長穆努欽表示，為航空公司提供的援助並非無償紓困，納稅人需要得到補償。此前有報導指出，美國政府將以入股方式，為航空業直接撥款數百億美元。

飛機製造商波音公司急挫10%，穆努欽接受媒體訪問時表示，波音尚未申請政府紓困。目前波音已告知財政部不會參與這項援助計畫。但如果未來幾個月情況變得更糟，波音也可能改變心意。波音本周以來仍上漲至少70%。

(時報資訊)