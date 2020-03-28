台灣大學昨日深夜在官方臉書發文，指出中研院日前公布確診病例後，校方即與中研院聯絡，並達成彼此防疫資訊透明之共識。然而，當校方希望進一步索取確診者足跡資訊，以便採取應對措施時，卻被告知衛福部疾管署不允許中研院揭露這些重要資訊。

台大表示，由於台大與中研院來往密切，僅過去兩週與中研院有接觸之教職員工生人數即高達732名。在中研院已有遠超過教育部所規定「二人確診即須關校」之嚴重群聚感染疫情及本校不能掌握其確診者足跡的情形下，若不採取斷然阻絕之措施，即可能造成本校防疫缺口。

台大指出，校方因此迅速要求兩週內去過中研院之教職員工生不要到校上班上課，此與中央流行疫情指揮中心要求所有從國外入境者皆須進行居家檢疫的作法相同。本校共有三萬多名學生與數千名教職員工，在疫情緊張時刻採取料敵從寬，禦敵從嚴的積極管制措施，是保障校園安全與師生員工健康的必要作為，也在全民防疫行動中扮演了積極角色。

台大強調．少部分人士因不理解本校措施的積極性與重要性而率爾批評，本校深表不以為然，特此說明。未來本校仍將視疫情，隨時調整本校防疫措施，以確保台大校園安全。

(旺報 )