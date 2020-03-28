台北市議會日前爆發女警排假糾紛互鬥糾紛，惹得連議長陳錦祥都親自出面處理，讓台北市警方顏面無光。起因是一名許姓女警因排班與同事陳姓女警互槓，由於許的丈夫目前擔任新北市某分局長，陳員為此在臉書暗諷：「分局長夫人是鍍金的，橫著走！」許不甘示弱，跑到正副議長室門口大罵陳：「離婚沒人要！」。由於鬧得全議會雞犬不寧，議長暴怒要求全部調職。

據了解，台北市議會駐衛警原本由北市保安大隊負責，但因勤務需要，也必須有女警。因為10餘年前保大沒有女警編制，市警局就由女警編制的交通大隊派4名女警支援，一直到現在都沒換人，這4名女警也因此久任一職，又是三不管地帶，因此紀律渙散。

根據《鏡週刊》報導，由於議會勤務輕鬆，駐警隊的同仁原本相處融洽相安無事。但是卻因排假爭議，造成4名女警互鬥，甚至鬧到議長辦公室，連議長陳錦祥都看不下去，決定出手整頓。

據了解，事情起因於許姓女警因排班問題與陳姓女警發生口角，但許員的丈夫是新北市某分局分局長，陳女認為許女背後有靠山，因此在臉書暗諷：「分局長夫人是鍍金的，橫著走！」許員不甘示弱，跑到正副議長室門口大罵陳：「離婚沒人要！」

《鏡週刊》還爆料，許員因去年考績遭打乙等，一氣之下竟向市警局檢舉長官、同事貪汙，甚至「假傳聖旨」，把上級長官騙到議長室門口「罰站」。一連串荒腔走板的行徑，惹怒了議長，最後包括許、陳在內，日前駐警隊4名女警通通遭調離議會。

對於議會女警糾紛，負責勤務的保安大隊則表示雙方均未涉及違法不予置評。但已責令單位主管及幹部應再加強內部管理，並注意勤務規劃應秉持公平、公正的原則，對於同仁的反映意見應予重視，可加以研商評估並溝通說明。

(中時電子報)