美國總統川普簽署「台北法案」，除了大陸外交部，大陸國台辦和全國人大也相繼表達不滿，國台辦稱美國自相矛盾，違背國際法；全國人大外事委則認為，將嚴重干擾中美關係大局和兩國在重要領域合作，最終只會損害美自身利益。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日就美方簽署通過「2019年臺北法案」表示，外交部等部門已表明了我們堅決反對的嚴正立場，並已向美方提出嚴正交涉。

朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。台灣間題是中國的內政，不容任何外來千涉。世界上180個國家同中國建交，美國早在40多年前就在一個中國原則基礎上同中國建交。現在美國卻簽署法案阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，毫無道理自相矛盾，違背國際法和國際關係基本準則。

她說，中國的國家統一、民族復興是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。台獨是歷史逆流，是絕路，是絕不會得逞的。

大陸全國人大外事委員會則表示，美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向臺獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中國全國人大對此表示強烈不滿和堅決反對。

全國人大外事委稱，台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，涉及中國的核心利益。美方有關法案無視一個中國原則是國際社會普遍共識和美國自己在41年前就與中國建立正式外交關係的基本事實，毫無道理地阻撓其他國家同中國建交、助臺拓展所謂國際空間，違背了中美建交以來美歷屆政府長期奉行的一個中國政策和兩國元首的重要共識，將嚴重干擾中美關係大局和兩國在重要領域合作，最終只會損害美自身利益。

(旺報 )