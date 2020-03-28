四胞胎以「冰清玉潔」特色走闖演藝圈，並組成女團「豌豆嘟嘟」，不料近日爆出負面消息，大姊申冰被指控是小三，還被拍到不堪入目的影片；申冰隨後宣布退出選秀節目《青春有你2》，但仍平息不了輿論批評。自稱大老婆的女網友砲轟，「這種人品還想出道，回家先學學做人最基本的道德底線吧。」

四胞胎各個臉蛋姣好，不料大姊申冰卻爆出小三醜聞。自稱是大老婆的網友在微博發文透露，申冰搶別人的老公，還逼她跟丈夫離婚，「當初就說過做錯事需要承擔後果，我手上擁有申冰甘願當小三的證據，還有不堪入目的影片與圖片，這就不放了，看到就噁心。」

爆料內容。

女網友還曝光對話的截圖，照片中可以看見，申冰2019年9月15日用已婚男的手機傳訊嗆聲「妳自己沒本事」、「那也是自己的事沒有管好妳老公」。

而已婚男則發文坦承婚外情，表明與申冰於2019年9月初在一起，一開始對申冰隱瞞已經結婚的事情，一切都是他的不對，願意承擔，對妻子與申冰真的很抱歉，目前已與妻子平和地協議離婚，「我意識到我的錯誤，並付出應有的代價，希望大家不要再去打擾我的前妻、小孩。」

申冰所屬經紀公司「碗豆嘟嘟」則火速發表3點聲明，對傷害申冰名譽權的侵犯，相關工作人員已依法取證，並委託律師全權處理；2019年9月底申冰得知對方已婚事實，於第一時間與其斬斷關係，也拉黑全部聯繫方式，因此請停止傳播不實信息，最後為謠言佔用公共資源表示十分抱歉，因此申冰做出退賽的決定。

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(中時電子報)