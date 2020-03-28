國民黨秘書長李乾龍26日南下高雄拜訪高雄市長韓國瑜和副市長李四川，針對黨主席江啟臣欲推行不分區立委考核辦法，和韓李兩人交換意見和想法。對此，港媒大讚李乾龍展現老驥伏櫪的動能。

對於不分區立委接連引發爭議，江啟臣日前在中常會撂重話，他提醒不分區立委提名時都簽承諾書，明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象；經查證屬實，願受黨紀處分，並依規定註銷被提名」。江也要求改革委員會建立「立委考核評鑑辦法」，作為不分區立委去留、區域立委提名考核。

據港媒《中評網》報導，江啟臣有意要推不分區立委考核評鑑辦法，身為秘書長的李乾龍南下徵詢韓國瑜的意見和看法。會晤韓國瑜後，李乾龍也拜訪李四川，因李過去也曾任職國民黨秘書長一職，想借重李四川的想法，協助國民黨改革。李乾龍會晤韓國瑜及李四川後，又前往宜蘭繼續拜會行程。

(中時電子報)