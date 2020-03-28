屏東市八旬許姓老翁居住多年的矮厝才剛修繕完畢，不到一周時間又慘遭祝融，心情瞬間從喜至悲，眾人不捨，在網路發動協助修繕，短短1天，50名來自各地志工堅決不收分文，挽起袖子、努力善後，讓人感受台灣最美風景。

屏東市海青青弘會理事長方華雄指出，許翁兒子因吸毒被關，雙眼失明的他長年獨居租屋處，不僅屋頂漏水、馬達損壞無力維修，生活環境雜亂且臭氣沖天。

不久前他輾轉獲悉消息，成功募集善款15萬元，耗時近月時間，協助補修屋頂、加強防水，屋內全面油漆，更搬了一套沙發，想要改善許翁的生活；完工那天，老翁哽咽地說，謝謝大家看到他的存在，非常滿意大夥的心意。

無奈一場祝融讓開心情緒全都變調，老翁喪志透露，感覺再怎麼努力都逃不過命運逼迫，聽到這裡，志工覺得不捨，開始在網路重新號召，希望善心人士能再次伸出援手，讓他恢復一周前的生活。

不少人收到訊息，紛紛從外地趕到屏東，沒有過多寒暄，所有人就是捲起袖子、默默工作，從事業務工作的韓義祥說，自己把工作排開，開了50分鐘車從高雄來，把握這次不是太幸運的機會，就是想出一點力。

方華雄說，要將老屋修好不知要多久，款項也必須重新募集，不過有眼前這些人同心協力，讓他感受到社會的美好，著實令人感動。

(中時電子報)