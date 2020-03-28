新北市三重警分局27日晚間接獲一名黃姓居家檢疫男子外出告警訊息，立即派員警前往查處，警方到場時，黃男正好回到家，手裡還拿著一瓶優酪乳，並供稱只是走到住家巷口的超商買飲料，因違規事證明確，警方將函報衛生局裁處，開罰10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

據了解，黃男出門時約莫晚間9時30分許，疑因嘴饞想喝優酪乳，以步行方式至巷口超商購買，不過他一走出家門，警方警示訊息立刻響起，立刻派員到住家查看，隨後過了約10多分鐘，黃男便自行返家，一看到站在家門口的員警，自知事情大條，神色相當緊張。

警方表示，黃男因違反居家檢疫規定，且違規外出事證明確，將函報衛生局裁處，開罰10萬元以上、100萬元以下罰鍰，警方也呼籲，新型肺炎感染高峰期，呼籲居家檢疫(隔離)之民眾務必遵守相關規定，不要再有投機僥倖心態，到處趴趴走，以免害人害己。

(中時 )