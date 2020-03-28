NBA防疫措施也開始出現漏洞了嗎？根據《NBC》記者哈柏史卓28日報導，儘管美國已經躍升全世界確診新冠肺炎案例最多國家，1名NBA球員仍在隔離期間跟友人一起在私人健身房訓練，甚至還上傳照片到社群網路，卻遭所屬球隊抓包，只能趕緊祭出處分！

「在停賽期間，球員都在所在城市找尋私人健身房訓練，有支NBA球隊在社群網路看到自家球員跟幾名運動員，在私人健身房訓練照片後，不得不對這名球員進行處罰，」哈柏史卓說，「因為這違反聯盟與公共衛生部門保持社交距離政策。」

儘管到現在仍未公布這位NBA球員姓名與所屬球隊，他卻做出防疫期間的最差示範，就算不少NBA球員都在努力自主訓練，期望能在復賽之後交出應有表現，但做出如此無視聯盟隔離政策的行為，應該公布這名球員姓名當作懲戒才對。

或許這也代表就算美國當前新冠肺炎疫情如此嚴重，不少美國民眾仍對隔離政策存有僥倖心態，但還把自己集體訓練照片放上社群媒體被抓，或許只能說太過白目，畢竟目前NBA距離重新開打的日子遙遙無期，甚至不排除取消剩餘賽季。

(中時 )