全球新冠肺炎確診人數至今天（28日）凌晨為止，已超過53萬人，尤其美國、義大利、西班牙等歐美國家，近日確診者更是快速飆升， 美國更在昨天逾8萬5千人超越大陸，成為確診人數最多的國家，感染速度驚人。如果全球80億人口都不採取防疫措施多久會全部感染？大陸北京協利醫學院公共衛生學院院長劉遠立，26日接受《人民日報》訪問時表示，按照目前「新冠病毒的傳播指數」推算，答案是21天。

劉遠立表示，新冠病毒的傳染性和隱蔽性都非常強，感染者有60%到80%都是輕症或無症狀，也就是說，一般人都無法查覺到病毒在人群中擴散，等到發現為時已晚，「這個人類的敵人太狡滑了」，。

他呼籲，全球各國應考慮相互學習，並肩作戰，而合主要有三個層面，最基礎的一層是「社會動員」，比如團體之間的支持、企業捐贈、紅十字會、慈善組織；第二層是「專業層面」，各國醫生分享抗疫經驗；第三層面是「國家級互動」，各國領導人針對疫情展開對話與合作。

(中時電子報)