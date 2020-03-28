警政署長陳家欽遭政風處函送 蘇貞昌說話了

警政署長陳家欽，被檢舉假造公文非法任用祕書幕僚人員，破天荒被內政部政風處依偽造文書罪嫌，將他函送台北地檢署偵辦。內政部強調，全案是政風處調查，部長認為不宜干涉；陳家欽回應，個人光明磊落，絕無不法。但北檢審核認為，原函送內容所指事證不具體、程序不完備，退回內政部政風處再詳查。

對此，蘇貞昌今日到台中酒廠時，針對這件事件發表回應。

蘇貞昌表示，這件事情讓他心情很沉重，因為「部長把署長送辦」，這是從來沒有發生過的事情，也相當嚴重，內政部若認為陳家欽不適任，應該要先做院內溝通，再進行職務的調動；但是這起事件卻從未告知院長，而是移送法辦後的當天才行通知，更解釋是因為「忙，所以未向院長報告」，在隔天又以「偵查不公開」為由，解釋未行告知的原因。

對此，蘇貞昌表示，政風處人員所進行的調查屬於「行政調查」，並無偵查不公開的說法，而後來又以「政風一條鞭」的說法，這是第三度的改口。

蘇貞昌表示，在疫情嚴峻的此時此刻，國人同胞一定看不懂，「為什麼要這樣亂」，也一定不樂見這種情形，所以蘇貞昌已經告訴警政署長，在疫情期間好好帶領警察人員，落實防疫以及治安的維護，並且坦然面對司法的調查，維護自身的清白。

(中時電子報)