44歲「國標女王」劉真22日病逝台北榮總，追思靈堂設在龍巖會館，28日一早雨勢滂薄，辛龍在10點02分時一襲黑裝抵達靈堂，一下車後始終低頭，雙手合十向媒體致意，面對媒體的關心「你心情還好嗎？」他打破沉默，輕描淡寫回：「你們辛苦了。」
昨（27）日他陪伴妻子近12小時，直到晚間約莫11點，劉真做頭七結束後才離開，今天仍打起精神準時報到，堅持陪愛妻走完最後一段路。
(中時 )
44歲「國標女王」劉真22日病逝台北榮總，追思靈堂設在龍巖會館，28日一早雨勢滂薄，辛龍在10點02分時一襲黑裝抵達靈堂，一下車後始終低頭，雙手合十向媒體致意，面對媒體的關心「你心情還好嗎？」他打破沉默，輕描淡寫回：「你們辛苦了。」
昨（27）日他陪伴妻子近12小時，直到晚間約莫11點，劉真做頭七結束後才離開，今天仍打起精神準時報到，堅持陪愛妻走完最後一段路。
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