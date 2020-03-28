辛龍稍早再度赴劉真靈堂。（圖／盧禕祺攝）

辛龍在大雨中抵達劉真靈堂。（圖／盧禕祺攝）

辛龍今依舊穿著劉真為他設計的襯衫現身。（圖／盧禕祺攝）

44歲「國標女王」劉真22日病逝台北榮總，追思靈堂設在龍巖會館，28日一早雨勢滂薄，辛龍在10點02分時一襲黑裝抵達靈堂，一下車後始終低頭，雙手合十向媒體致意，面對媒體的關心「你心情還好嗎？」他打破沉默，輕描淡寫回：「你們辛苦了。」

昨（27）日他陪伴妻子近12小時，直到晚間約莫11點，劉真做頭七結束後才離開，今天仍打起精神準時報到，堅持陪愛妻走完最後一段路。

(中時 )