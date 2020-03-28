國民黨台北市議員羅智強接任革命實踐研究院院長，引發質疑。對此，資深媒體人韋安認為，卡羅的人應先拿出「戰績」再說，他說「革實院」是培養敢「造反」的人才，而不是奴才的。「這些人還是少說兩句，別在那丟臉了」。

國民黨中常會日前通過人事案，革命實踐研究院長由台北市議員羅智強擔任，同時簽派台北市議員游淑慧、台中市議員黃健豪擔任革命實踐研究院副院長。國民黨指出，羅智強曾任總統府發言人、總統府副秘書長等職務，為國民黨敢言、直言代表性人物，勇於為黨辯護。選舉期間經常性在街頭開講，不但長於批判，更擅於為黨辯護，可望落實革命實踐研究院培養本黨人才，落實青年培力的重要工作。

然而，卻傳出人事案發出後，國民黨黨內湧現質疑聲浪！對此，韋安在臉書直言「國民黨老人還是不知死活嗎？」韋安指出，江啟臣日前宣佈，由羅智強接任革命實踐研究院院長，負責黨內青年培訓。未料國民黨黨內卻湧現質疑聲浪，認為羅過去屢次批評國民黨，黨性不夠堅強，甚至有中常委希望暫緩通過。

「這就是國民黨老人，典型『不知死活』、『不顧死活』的作風」。韋安認為，羅智強是有對黨內批評和諫言過，但那只不到他言行的十分一，而其餘九成都是國民黨對外的最強炮火，屬於戰狼性的藍營中生代。

他認為，卡羅智強的人應該拿出「戰績」再說，如果他們對外的火力，有羅智強的三分之一，羅就會自動退讓。「革實院」是培養敢「造反」的人才，而不是奴才的。這些人還是少說兩句，別在那丟臉了。

(中時電子報)