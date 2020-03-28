湖北省民航局周五（27日）晚發通告，將於下周日（29日）零時起恢復省內除武漢天河機場以外所有機場的境內客運航班。據國家衞健委公布數據，截至27日止，大陸累計確診病例81394宗、3295人死亡；現有3128名患者尚在治療，其中重症病例921宗，疑似病例184宗。

國家衞健委通報稱，27日大陸共新增確診病例54宗，均為境外輸入病例；新增死亡病例3宗，均來自湖北。新增確診病例包括上海17宗、廣東11宗、福建6宗、天津5宗、浙江4宗、北京和遼寧3宗、內蒙古和吉林2宗、山東1宗。

湖北省民航局的通告中指出，雖然周日會回復省內除天河機場以外所有機場的境內客運航班，但國際及港澳台地區的航班將暫不恢復；同時，也暫時不會恢復湖北飛北京的航班；而武漢天河機場的境內航班將在4月8日恢復。而湖北省各機場境內外的貨運航班將一律在下周日零時恢復。

大陸各省市亦逐漸推動復學安排，截至昨晚，共20個省份宣布復學時間，包括陝西、山西、寧夏、青海、西藏、貴州、新疆、雲南、廣西、內蒙古，其中，青海、貴州、新疆等省區市學生已陸續「返校」；而四川、江西、安徽等省則將開學時間定在4月後。

(中時 )