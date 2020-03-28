大陸男星高雲翔2年前在澳洲捲入性侵疑雲，最近法院還高雲翔清白，判定他無罪，傳聞第一時間他除了開心飆粗口，更急著回到大陸。今(28日)媒體報導，高雲翔最近向《巴清傳》製作方懇求不要換角，主因是自己可能無法再遇上這種耗資6億人民幣（約25億台幣）的大製作戲劇，若片方同意，《巴清傳》有望復播。

由高雲翔、范冰冰主演的《巴清傳》早在2017年殺青，成本約6億人民幣，不久范冰冰爆出逃稅風波，高雲翔也捲入性侵疑雲，使這部戲上演遙遙無期，而製作方唐德影視先前對高雲翔提告，接著又宣布會換角重拍《巴清傳》，恐將再燒6000萬人民幣（約3億台幣）。

據《東網》報導，高雲翔回北京接受居家隔離後，仍不忘業再起步而計畫，傳他已託人帶話給《巴清傳》的製作方，要求對方不要換角，但傳製作方已找來李晨救火幫忙補拍，未料後來范冰冰、李晨分手，考量到兩人情變，製作方或許會重新考慮繼續推范冰冰與高雲翔螢幕情侶的形象，而高雲翔未來人氣必定大受打擊，或許會轉戰幕後，前途依舊堪憂。

(中時電子報)