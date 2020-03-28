常盤司郎首部執導的長片《最初的晚餐》集結染谷將太、戶田惠梨香、永瀨正敏、窪塚洋介、齊藤由貴等大牌，故事藉由守靈之夜母親所端出的一道道料理，帶出家庭的過往祕密。常盤司郎透露本片改編自他本人的真實際遇，十年前他的父親過世，他將喪禮上的感觸化做文字，寫成劇本。

永瀨正敏（中）告訴導演，他會想著導演的爸爸來演出這個角色。（圖／威視提供）

常盤司郎與父親感情不錯，不過他18歲那年，告訴爸爸想要當導演，爸爸卻很反對，「講完我就聽到框啷一聲，父親把手上的啤酒砸破了。」常盤司郎高中畢業後，上了2年補習班，「那時爸爸每天送我到車站，接送了2年後，爸爸再也受不了，要我去做自己想做的事。」常盤司郎大笑說：「之後爸爸曾經問過我，當時我是不是故意的。」

他與父親之間也有關於料理的回憶，「媽媽住院一周的期間，爸爸代替媽煮飯，但煮什麼東西我不記得了。」常盤司郎對吃很任性，會把討厭的東西丟進別人碗裡，香菇就是他很不喜歡的食材，「討厭香菇久了，反而對它產生了感情，覺得它很可愛，現在我的名片上印著香菇。」他把討厭香菇這點寫進劇本中，此外，與哥哥烤地瓜的戲也是真有其事，「我和鄰居哥哥真的把打火機丟進火堆裡，它也真的會爆炸，大家不要丟哦。」

現年18歲的森七菜，2年前在《最初的晚餐》降齡演出小學生。（圖／威視提供）

新人女優森七菜在片中從小學生演到高中生，且絲毫沒有違和感，連永瀨正敏也大為驚豔，稱讚她的表演很自然。常盤司郎表示森七菜是透過試鏡選上，「當時試了很多人，其中森七菜最突出，她很直接地面對角色。」為了讓她更投入小學生角色，森七菜的媽媽寄了她小時候的影片過來，她看著過去的自己，研究小學生的說話方式，最終的呈現讓導演相當滿意。《最初的晚餐》現正在台熱映中。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)