3分半影片曝醫護艱辛！12道著防護衣流程，網友感謝「辛苦了」。

新冠肺炎傳染力超強，處在一線醫護壓力很大，日前網路上曝光一則影片，醫護上工著裝竟有12道程序，層層穿完後密不透風，一動就會大爆汗，讓許多網友看了相當心疼，紛紛留言感謝。

臉書社團《爆廢公社公開版》上有則影片，醫護人員工作前，必須經過層層關卡，戴口罩、頭套、手套和雙層防護衣，林林總總加起來竟達12道程序，接下來，還要戴上護目鏡。全部穿戴完畢，口鼻處就有3層防護，整個超艱辛，呼吸應很費力。

而台灣也有護理師自拍防護穿著的SOP，同樣也是層層著裝，且工作一天下來，臉上被口罩勒出紅印已是家常便飯，若是忙起來，可能會有3、4小時的時間都離不開病房，連去上廁所都沒辦法。

畫面曝光後，引發網友熱議，許多人留言感謝，「謝謝你們，讓台灣更安全」、「無論是哪個國家的醫護人員，都感謝您的付出」、「辛苦了」、「到底要怎麼呼吸？您們真的很偉大」。

(中時電子報)