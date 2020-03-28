新竹縣足球運動蓬勃發展，中小學有70支足球隊，其中成軍6年的博愛國中足球隊，日前在108學年中等學校五人制足球錦標賽，踢出國男組亞軍及國女組季軍的佳績，縣長楊文科肯定選手辛苦練習，為自己、學校及竹縣爭光。

博愛國中女足隊長劉芷綾說，為了這次比賽選手們從寒假開始集訓練習，中間還進行移地訓練，獲得好成績，覺得很高興。男足隊長彭子皓說，長期苦練戰術和體能，大家能在比賽中火力全開得到第2名，希望日後在中等學校足球聯賽中有更好表現。

足球教練劉祥興表示，博愛國中五人制足球隊共有13名隊員，其中男生7人、女生6人，隊員們每天早上7點就到學校練球，反覆練習進攻、攔截對手、防守、盤球等個人技術，也培養出很好的團隊默契。

博愛國中校長朱紋秀表示，學校是以社團方式訓練足球選手，隊員人數不多，踢完全場需要強大的體力、毅力、球技及團隊合作，加上教練用心、家長後援會協助，才能在全國賽有此亮麗的成績。

朱紋秀感謝縣府提供世界級的第二運動場給球員訓練，指足球隊學生踢球認真，課業也不鬆懈，家長常利用假日發起讀書會，讓足球小將的學力都有水準以上表現。

(中時 )