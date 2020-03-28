新冠肺炎疫情蔓延全球，除台灣的防疫表現讓世界刮目相看外，越南在這波防疫上也是有目共睹。對此，資深媒體人丁學偉指出，越南目前累計確診人數僅148例，比台灣的252例還要來的少，越南防疫能做到如此到位，是因為他們國民寧願不賺錢，也不能讓國家的醫療體系崩潰，因為一但有破口，越南就會有危險！

丁學偉在政論節目《突發琪想》上表示，越南這次的防疫做得很好，截至26日為止，越南確診人數為148人，死亡人數不多。他認為越南在這次防疫的表現有可以讓人借鏡的地方。

丁學偉指出，越南很早就宣布鎖國，而且越南只要一個人確診，一條街就全部封住，並送食物給住在這條街因居家隔離的人民吃，整條街一直消毒14天，確定整條街無人再確診，才解封。如果有的話，再繼續封。越南人願意這樣忍受，是因他們寧願不賺錢，也不能讓整個國家醫療體系崩潰。他們清楚知道，只要國家醫療體系崩潰，越南就會淪陷。

(中時電子報)