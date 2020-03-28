北埔國小榮獲「健康促進學校國際認證」，縣長楊文科（中）到學校祝賀及揭牌。（羅浚濱攝）

教育部對各縣市「107學年度執行學校健康促進成果」進行評審，新竹縣獲評為「地方政府辦理學校健康促進計畫」優等縣市，總召集學校竹東國小校長彭煥章，日前將此榮耀獻給縣長楊文科。

另外，北埔國小榮獲「健康促進學校國際認證」，北埔、二重及新城3所國小同獲推動健康促進績優學校，縣長楊文科日前到北埔國小祝賀及揭牌，讓鄉長莊明增等地方人士感到與有榮焉。

楊文科表示，「新竹縣健康城市計畫」推動了17年，年年都有優異表現，未來會依據學校健康促進發展主軸需要，導入相關領域專家學者，發現問題、切入問題並投入軟硬體資源，期盼使健康促進計畫的組織和推展更臻完善。

楊文科期許各學校推動該計畫時，設計以學生為導向的參與教學，引發學生的潛能，逐步落實健康生活型態，漸漸發展出國際化、數位化、專業化及服務化的健康促進學校經驗與特色，讓健康促進在竹縣遍地開花。

教育處長楊郡慈表示，新竹縣實施健康促進學校計畫，透過親師生與社區參與，加上專家學者輔導協助，結合衛生局推動視力保健、口腔衛生、健康體位、正確用藥、愛滋病防治及菸檳防制等議題。

縣府訂定金質、銀質、銅質獎的獎勵制度，每學年度透過健康促進計畫及成果審查，獎勵推動健康促進有成效的學校。

(中時 )