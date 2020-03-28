因在花蓮檢疫所隔離檢疫期間，抱怨檢疫中心像監獄，環境髒亂且沒熱水洗澡，引發台灣網友不滿的英國情侶背包客，2人預計今(28日)晚間11點59分解除檢疫，將由花蓮衛生局在明天上午以專車送往花蓮火車站搭車離開，但無法領檢疫補助金。

娜塔莉．道森和澳洲男友皮克斯利（Rohan Pixley）14日來台灣度假，18日由花蓮縣府安排入住居家檢疫場所；昨BBC卻報導娜塔莉的媽媽說環境很差像監獄，沒熱水、食物糟等，負面報導傷害台灣形象。

衛生局公布現場照片，並表明未收住宿費，還有專人送餐，一天餐費僅250元，全力澄清，也讓台灣人民相當憤怒。網友也紛到BBC留言，台灣政府絕對沒有虧待兩人。

引起軒然風波後，英籍女子娜塔莉．道森（Natalie Dawson）立刻發訊給衛生局人員表示，「嗨，我很確定你已經看過BBC的報導，你如果看過了，我想説我很抱歉。我直到今天才知道這件事，之前完全不知情。我很感激你們為我和Rohan（她的澳洲男友）做的一切，現在我只能道歉。我正在努力，盡快撤下這篇報導。這篇報導今天已下架。」

由於這對情侶離譜行徑，讓中央流行疫情指揮中心表示，由於其透過媒體發表不實陳述，恐影響我國國際形象及防疫工作執行，決定不給予一天1000元的防疫補償金。

(中時電子報)