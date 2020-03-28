根據《ESPN》記者溫霍斯特近日報導，NBA目前正在積極考慮各種復賽方案，其中一種選項就是參考大陸CBA做法，把所有球隊集中在一個地點重新開打，目前最有可能的地點是「賭城」拉斯維加斯，湖人前鋒杜德利隨即公開力挺！

「我一直聽說不同復賽版本，畢竟美國當前新冠疫情很嚴重，在這種局面下，或許前往拉斯維加斯重新開打是最佳選擇，」杜德利說，「把所有球隊集中在一間飯店，使用同個球館與健身房，甚至無須離開酒店，藉以保障所有人安全。」

除了前往拉斯維加斯復賽，目前也傳出聯盟考慮乾脆前往位處海外的巴哈馬群島重新開打，或是考慮前往美國中西部的大學校園球館進行，因為目前這個地區傳出新冠肺炎案例比較少，只是這些地點都還在審慎考核當中，當前仍無定案。

只是選在拉斯維加斯某間擁有球館、健身房等設施的飯店重新開打，卻難以避免出現群聚感染的可能性，除非NBA真的可以做好相關防疫措施，不讓球員或隊職員到處亂跑，以及管制相關人員進出，否則一旦再次爆發，後果將更加嚴重。

(中時 )