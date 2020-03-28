OECD：每封鎖1月 主要經濟體GDP增長率掉2個百分點 16:042020/03/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟合作暨發展組織(OECD) 秘書長古里亞向G20領導人表示，主要經濟體封鎖1個月的支出，將使其年GDP增長率下降2個百分點。 路透報導，古里亞指出，最新估計顯示，封鎖措施將直接影響主要經濟體中佔GDP多達1／3的行業，計算出每封鎖1個月，GDP年增長率將下降2個百分點。在此期間，僅旅遊業就面臨產出下降50％至70％的局面。 (旺報 ) #封鎖 #gdp #增長率 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假情況 09:572020/03/26 兩岸 NBA》新冠肺炎第三染病者 活塞球星伍德康復 09:502020/03/26 體育 新冠肺炎確診分布圖更新 基隆又增一例！ 11:202020/03/26 生活 《電子零件》疫情變數多，歐美外資下修健鼎目標價 11:252020/03/26 財經 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 兩岸熱門新聞 美廣招外國醫生協助抗疫 陸組國家隊參加？ - 兩岸 陸外交部約談3美媒駐京負責人痛罵一頓 - 兩岸 富豪搶金條 想買沒半條？ - 焦點新聞 - 旺報 陸駐捷使館 澄清大陸病毒快檢試劑錯誤率達80％言論 - 兩岸 入境福建需自費隔離 閩健康碼認台胞證 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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