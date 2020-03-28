經濟合作暨發展組織(OECD) 秘書長古里亞向G20領導人表示，主要經濟體封鎖1個月的支出，將使其年GDP增長率下降2個百分點。

路透報導，古里亞指出，最新估計顯示，封鎖措施將直接影響主要經濟體中佔GDP多達1／3的行業，計算出每封鎖1個月，GDP年增長率將下降2個百分點。在此期間，僅旅遊業就面臨產出下降50％至70％的局面。

(旺報 )