◎泡湯強身 楠西龜丹溫泉好選擇

面對新冠肺炎疫情，想強身健體，台南市觀光旅遊局推薦旅客到關子嶺、龜丹溫泉踏青泡湯，其中位於楠西區的龜丹溫泉，不僅有市府委外經營的龜丹溫泉體驗池、營業已經20多年水哥溫泉，還有今年新開幕的天喜悅溫泉、六二溫泉山房，成為新的溫泉聚落，吸引舊雨新知前往泡湯。

◎登觀音山踏青 作伙抗疫森呼吸

時序入春，北觀處19日於觀音山遊客中心前廣場及生態園區，舉行2020登山旅遊安全防疫宣導暨植樹活動，除邀請專業協會老師解說登山安全知識、教導防疫舞蹈，也邀集百位社區居民與志工一同種植近100株台灣山櫻花、杜鵑，盼來年繽紛山頭。

◎防疫紓壓 彰化遊山玩海趣

國外新冠肺炎疫情嚴重，國人不敢出國，來彰化縣就有多國風情體驗，彰化縣政府鼓舞防疫紓壓，可趁此時走向戶外，認識彰化獨一無二的美，3條全台最綿長的木棉道正火紅，員林探索樂園40隻恐龍就在身邊，芳苑還有海牛伯伯引領深入海角天涯，海天遊蹤從自己家鄉開始！

◎機票換聯票 市長邀您免費遊府城

新冠肺炎疫情延燒，旅遊警示國大幅攀升，許多民眾預定國外旅遊泡湯，台南市政府推出「機票換聯票」，民眾只要憑退票證明，即可兌換優惠套票，免費遊覽景區及古蹟，市長黃偉哲還呼籲新北市里長，「既然土耳其不能去，就來台南玩吧！」

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(中時電子報)