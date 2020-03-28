新冠疫情延燒，第一時間政府下令限制口罩出口，隨後祭出口罩實名制，接著又有2.0版，讓無法排隊的民眾能以預購的方式購買口罩，不過還是出現藥局大排長龍的景象，對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希抱怨，「有完沒完啊！」

雖然口罩實名制2.0上路確實讓許多民眾方便購買、領取口罩，但藥局仍可見長長的排隊人龍。李來希在臉書怒罵，「我們的訴求真的很簡單，口罩充分供應，如此而已！」讓人民買口罩不用排隊、不用具名、隨到隨買、隨時買得到，「有那麼難嗎？」

李來希表示，不要再搞一些華而不實的買口罩花俏招式，什麼2.0？現在聽說還要搞什麼3.0，接著呢？4.0、5.0、6.0？有完沒完啊！

網友也留言表示，「人民的心聲！基本訴求！」「高高在上者，不知有排隊買口罩嗎？若是沒有排隊買口罩，他們的口罩從何而來？」「要苦民所苦啦！浪費時間，阿公辛苦排隊買給孫子用站了一早上，不捨啊！」

(中時電子報)