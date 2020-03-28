桃園市19歲劉姓男子，28日凌晨走路前往網咖上班途中，遭34歲蘇姓熟客持水果刀一刀刺往心臟斃命。蘇嫌在網咖附近超商埋伏等了1小時行凶，隨即回到店內換上乾淨衣物向警方自首。警方表示，不排除凶嫌是想找認識的劉男借錢，見對方不從雙方產生扭打才將人刺死，訊後將蘇男依殺人罪嫌移送法辦。

蘇男27日晚上11點在網咖附近徘徊，路人見他喃喃自語、身體不時顫抖，還四處向人開口借錢，一開始以為是普通的遊民未做理會，想不到會發生殺人案。死者被刺後，流著血一路想走回家中求救，仍不支倒地躺在血泊中，送醫後仍傷重不治。

警方表示，蘇男無業平日遊手好閒流連於網咖，疑似缺錢花用，持刀埋伏於路旁，見準備上班的劉男經過，上前持刀脅迫劉男交出財物，但劉掙扎抵抗，兩人在扭打過程中，蘇嫌持刀刺向劉男胸口，劉男掙脫後逃離現場，但仍因失血過多，體力不支倒臥於路旁。

(中時 )