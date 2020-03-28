大陸部分地區的市級「兩會」於近日相繼召開。25日，內蒙古烏海市進入2020年「兩會時間」。當天召開烏海市政協九屆三次會議。次日烏海市人大會議開幕。22日，政協青海玉樹州委員會十四屆五次會議開幕。23日下午，玉樹州十三屆人大六次會議也拉開帷幕。在政協和人大會議開幕會現場，主席台和台下的與會人員都摘下口罩。

據《內蒙古日報》報導，烏海市是今年全自治區首個召開兩會的盟市。表明烏海市統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，生活生產秩序正在加快恢復。

《烏海日報》照片顯示，25日、26日兩天烏海市政協、人大的全體會議上，主席臺成員均摘下了口罩，台下人大代表、政協委員都是隔位而坐，保持了一定的間距。

青海省的海西州也在3月召開了兩會。據報導， 24日上午中國人民政治協商會議海西蒙古族藏族自治州第十三屆委員會第五次會議在海西會議中心大會堂隆重開幕。隔日上午，海西蒙古族自治州第十四屆人民代表大會第六次會議在海西會議中心開幕，211名人大代表出席了當天的會議。人大代表們也摘去了口罩。

此前，全大陸已有29個省份在1月份召開了「省級兩會」，四川、雲南省兩會原定2月初召開，因新冠肺炎疫情延期，目前尚未確定召開時間。

據不完全統計，雲南昆明，安徽合肥、亳州，河南鄭州，山東濟南、青島、濱州，陝西西安、榆林，內蒙古呼和浩特等地已在此前宣佈延期舉行兩會。

(中時 )