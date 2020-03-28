行政院長蘇貞昌27日到台中酒廠為防疫國家隊加油。（盧金足攝）

蘇揆怒批內政部「三次改口」，疫情嚴峻為什麼要來亂

行政院長蘇貞昌28日到台中酒廠為防疫國家隊加油，對警政署長被函送，他臉色嚴肅的表示「這件事情我心頭很沉重，部長把署長移送法辦，這是從來沒有的事，也是重大的事」，他怒批看昨天內政部的聲明，又變成所謂的政風一條鞭，「這已經是第三次改口」，疫情嚴峻的此時此刻，國人同胞一定看不懂為什麼要這樣亂。

蘇揆表示，如果內政部長覺得警政署長不適任，應該來告訴我，也可以直接把他拉下來，也可以調整職務。但過去這段時間以來，從來沒有來向我講，是到移送法辦的當天晚上八點多，才打電話給我辦公室主任，「說是因為忙，忘了向院長報告，竟然是這樣的理由」。

蘇貞昌不滿內政部作為，怒斥「第二天傳簡訊來說，是不要重蹈黃世銘洩密案的覆轍，所以認為不宜向上級長官報告」，他特別找羅政委法律專家做研究，其實政風人員所屬廉政署組織法明定，政風人員不是檢察官，也不是司法警察官，沒有司法調查權、沒有警察調查權，政風所做的調查只是行政調查，不是刑事偵查，沒有所謂偵查祕密不公開的事情。

「看昨天內政部的聲明，又變成所謂的政風一條鞭，這已經是第三次改口」，蘇貞昌抨擊內政部，我想當疫情嚴峻的此時此刻，國人同胞一定看不懂為什麼要這樣亂，一定也不樂見這樣亂。

他強調，昨天我特別要警政署長來，提出兩點交代，第一要堅守崗位，在疫情嚴峻的此時此刻，好好帶著7萬多警察人員做好防疫跟治安；第二要坦然面對，「你的長官這樣子處理而且已經進入司法，也只有坦然面對，用司法程序來證明你的清白、對錯」

(中時 )