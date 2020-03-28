美股歷經2周的慘烈殺戮後，本周暴力彈升逾4千點，財信傳媒董事長謝金河表示，這一波反彈是人為力量創造的報復式反彈，美股續漲力有限，他還透露，波音公司跌至89美元時，跟朋友說可以搶反彈，沒想到波音一口氣漲到180美元以上，這種跌深反彈，就是「富貴險中求」，但疫情持續延燒，全球股市仍有漫長考驗。

謝金河上周在臉書貼文指出，新冠肺炎疫情導致航空觀光業受重創，他一向不贊成投資航空股，但過製造飛機的波音股價100美元以下可以找買點，波音去年因為737Max的問題，股價從460美元跌下來，現在股價破百，已經下跌78%，全球商用飛機製造商只有空中巴士及波音，波音也代表美國的國家隊，如果波音垮了，美國也剩半條命了。

他稍早表示，在波音公司跌至89美元時，跟很多朋友說波音不會倒，可以搶反彈，沒想到波音一口氣漲到180美元以上，這次美國四大航空公司及三大郵輪股在短短三個交易日幾乎大漲1倍，這是標準的跌深反彈，也符合富貴險中求定律。

波音股價周五慘崩10%，來到162美元，過去4個交易日飆漲近90%。目前波音已告知美國財政部不會參與政府紓困計畫。但若未來幾個月情況變得更糟，波音也可能改變心意。

(中時電子報)