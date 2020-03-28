陸將提一籃子政策措施 提高財政赤字率 11:372020/03/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸將提出積極應對的一籃子宏觀政策措施。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央視新聞報導，27日召開的中央政治局會議明確提出要抓緊研究提出積極應對的一籃子宏觀政策措施，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。 報導指出，中共中央政治局會議要求落實好各項減稅降費政策，加快地方政府專項債發行和使用，加緊做好重點項目前期準備和建設工作。要充分發揮再貸款再貼現、貸款延期還本付息等金融政策的牽引帶動作用，疏通傳導機制，緩解融資難融資貴。 (旺報 ) #政策 #貸款 #發行 #政治局 #政治局會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 細水長流維穩 陸防大水漫灌通膨 04:092020/03/25 焦點新聞 劉鶴經濟報告 貨幣政策救市場 04:092020/03/27 焦點新聞 穩定匯價 人行在港發100億元央票 04:092020/03/27 全球財經 兩部會紓困 逾650戶企業申請 04:092020/03/27 金融．稅務 華銀配合政府推個人、產業、企業加碼紓困方案 19:112020/03/27 財經 中共政治局會議：增加地方政府專項債券規模 20:122020/03/27 兩岸 中共政治局會議最新判斷：疫情形勢3大變化 23:332020/03/27 兩岸 放貸2兆人幣紓困 陸銀風險增 04:092020/03/28 焦點新聞 陸房市新政觸紅線 朝令夕改 04:092020/03/28 焦點新聞 中共中央政治局會議決定 提高財政赤字率 擬發特別國債 04:102020/03/28 全球財經 兩岸熱門新聞 陸駐捷使館 澄清大陸病毒快檢試劑錯誤率達80％言論 - 兩岸 中共政治局會議最新判斷：疫情形勢3大變化 - 兩岸 鍾南山向歐洲專家力推中西2款新冠明星藥 - 兩岸 美廣招外國醫生協助抗疫 陸組國家隊參加？ - 兩岸 陸外交部約談3美媒駐京負責人痛罵一頓 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。