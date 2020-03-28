央視新聞報導，27日召開的中央政治局會議明確提出要抓緊研究提出積極應對的一籃子宏觀政策措施，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。

報導指出，中共中央政治局會議要求落實好各項減稅降費政策，加快地方政府專項債發行和使用，加緊做好重點項目前期準備和建設工作。要充分發揮再貸款再貼現、貸款延期還本付息等金融政策的牽引帶動作用，疏通傳導機制，緩解融資難融資貴。

(旺報 )